Vidéo - Marché Castors: les commerçants réinstallés après le déguerpissement, traitent les riverains de jaloux aigris

Les commerçants du marché Castors (dans la capitale sénégalaise) longtemps accusés d'occupation anarchique des allées par les population riveraines, se revenus pour se réinstallés quelques jours seulement après la vaste opération de déguerpissement piloté par le maire de la Commune de Derkhlé, Cheikh Gueye et le ministre de l'Urbanisme Abdou Karuim Fofana.



Abdou kébé, vendeur de café ambulant et porte-parole du jour des commerçants, trouve que les riverains veulent le beurre et l'argent du beurre. Selon lui, ce sont les mêmes habitants qui se plaignent, qui transforment leurs demeures, pour les mettre en location. Le sieur Kébé ajoute que les jeunes qui s'agitent pour les déguerpir sont des fainéants sans travail qui sont jaloux de leur réussite. Regardez !!!