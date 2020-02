Vidéo - Matar Ba dédouane le DSC et condamne le présumé coupable Sylvain

Le ministre des Sports, Matar Ba a effectué un déplacement, ce jeudi au centre de formation de Dakar-Sacré, où des joueurs mineurs ont été victime d’attouchements voire d’actes sexuels dans le club. Le ministre condamne avec fermeté le présumé coupable et invite les responsables des Centres à être plus regardant.



« Je suis venu m’entretenir avec les responsables du club. Vu ce qui s’est passé ces derniers jours, qui est une situation regrettable, une chose inacceptable. Donc en tant que ministre des Sports je ne peux pas ne pas faire ce déplacement », déplore Matar Ba.



Qui informe qu’il a déjà reçu le rapport de Dakar Sacré Cœur qui est passé par la Fédération au niveau du ministère des Sports. Mais qu’il tenait à les écouter.



Selon le ministre des Sports, c’est toute la famille sportive qui est secouée. Il précise que, « ces pratiques inacceptables ne concourent pas au développement du sport. C’est pourquoi il faut condamner avec beaucoup de fermeté ce que cet employer a fait. Qui porte un coup dur aux jeunes qui sont concernés, mais aussi leur famille », dit-il.



Le ministre Matar Ba d’ajouter : « Il faudra porter beaucoup d’attention d'être beaucoup plus regardant pour que l’encadrement de ces jeunes ne vire pas dans ce qu’on est en train de vivre ici. Ce sont les prédateurs qui vont dans le sens contraire de ce que les centres de formation veulent faire. Nous demanderons à tous ceux qui sont dans le sport de porter beaucoup plus d’attention, et de surveiller. Parce qu’ils sont partout ».



En attendant, le ministre compte faire le tour de tous les centres pour porter la bonne parole, donné des instructions pour que des enquêtes fournies soient effectuées et une attention particulière soit accordée au recrutement de ces jeunes.