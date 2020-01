Vidéo - Misères des populations de Djibidione sans eau potable ni électricité: le Forum Civil s’interroge sur les milliards engloutis dans le PPDC, le PUDC, l'ANRAC et le PUMA

Dans la Commune de Djibidione située dans le département de Bignona (région Casamance, sud du Sénégal) et composée de 59 villages dont 15 déplacés vers la Gambie, les populations n'ont pas accès à l'électricité ni à l'eau potable. Le poste de santé est défectueux ainsi que le réseau de télécommunications.

Le pont qui relie les deux parties de la Commune est entièrement défectueux. Le Coordonnateur du Forum Civil, Birahime Seck et son équipe sont allés la semaine dernière s’enquérir de la situation de ces Sénégalais, dans le cadre du projet de lutte contre la corruption et la promotion de la redevabilité territoriale . Et par la même occasion, la filiale de Transparency International au Sénégal s’est interrogée sur l’utilisation des milliards du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), le PPDC (Projet Pôle Développement de la Casamance), l’Anrac (Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance) et le PUMA (Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers)... Regardez !