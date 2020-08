(Vidéo)-Nouvelle déclaration des militaires du Mali : le Comité national pour le salut du peuple appelle à la reprise des activités dès ce jeudi

Le Comité national pour le salut du peuple (CNSP) mis en place par les militaires après la démission du Président malien Ibrahima Boubacar Keita communément appelé IBK, a fait face à la presse ce mercredi dans l'après midi. Ses membres ont invité les populations à vaquer librement à leurs occupations et aux fonctionnaires de reprendre leur travail dès demain, jeudi 20 août 2020. Le CNPS a, toutefois, rassuré que toutes les mesures seront prises pour la protection et la sécurité des personnes et leurs biens ainsi que des lieux de travail.



Le Comité a tenu à préciser que lors de ses activités de mardi, aucun décès ni aucun blessé n'a été enregistré contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Regardez!