[Vidéo] Putsch en Guinée : toutes les institutions dissoutes et les frontières fermées (Colonel Doumbouya)

Le Colonel Mamady Doumbouya, nouvel homme fort de la Guinée, a annoncé dans une vidéo, la dissolution de la Constitution en vigueur, des Institutions et du gouvernement, ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Cela fait suite au coup d’Etat déclenché ce dimanche et qui a conduit à l’arrestation du président Alpha Condé. Ecouter !!!



Salif SAKHANOKHO

