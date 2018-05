Vidéo-Rocky Balbao vs Bombardier de ce samedi, regardez le face-à-face

C’est ce samedi que Rocky Balbao et Bombardier vont solder leurs comptes à Genève en Suisse dans un combat de lutte. Les deux champions ont régalé le public et la presse internationale d’un face à face digne de ce nom. Rocky, plus expérimenté dans ce domaine compte faire mordre la poussière au B52 qui ne se laissera surement pas faire. (Regardez leur face-à-face).