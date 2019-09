Vidéo - Rufisque coupé de la capitale, le TER inondé, les populations de Keur Mbaye Fall en colère

Les pluies qui se sont abattus à Dakar lundi ont occasionné plus de dégâts que d’habitude. Surtout dans le département de Rufisque où les populations se sont retrouvées piégées sous le pont qui était la seule voix qui reliait leur ville à la capitale sénégalaise.

En effet, sur des images qui ont fait le tour de la toile, on voit comment les eaux ont conquis le pont et inondé les travaux du Train Express Régional (TER).

Les populations ont été obligées de nager pour accéder à l’autre côté de leur ville.



À quelques kilomètres de là, à Keur Mbaye Fall, les populations ont exprimé leur colère devant leur maire.