Vidéo : « Sama Cheewing Gum », le nouveau clip "érotique" de Queen Biz

La chanteuse Coumba Diallo alias Queen Biz vient de dévoiler son nouvel clip « Sama Cheewing Gum », extrait de son prochain album « Puissance 3 ». Style Bad-girl, sexy et très érotique, Queen "follement amoureuse" donne des astuces pour attirer et garder son homme auprès d’elle. Quoi de mieux, selon elle, que le Cheewing-gum, de par son aspect savoureux et de son élasticité,

