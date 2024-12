Vietnam: 27 personnes condamnées à mort pour trafic de drogue, selon un média d'État

Vingt-sept personnes ont été condamnées à mort par un tribunal vietnamien pour le trafic de plus de 600 kilos de stupéfiants, dont de l'héroïne, de la kétamine et de la méthamphétamine, a rapporté ce vendredi 27 décembre un média officiel. Le gang a introduit clandestinement 626 kilos de drogue du Cambodge vers le Vietnam entre mars 2018 et novembre 2022, selon le journal Tuoi Tre.

Rfi

