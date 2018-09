Vih Sida à Kolda : 10 cas dont 3 jeunes dépistés

Dix (10) cas de Vih Sida dont trois (3) jeunes ont été découverts à Kolda lors d’une caravane. C’est ce qu’a révélé le Directeur du Cdeps, Babacar Sy qui informe que 121 personnes ont été dépitées.



«On a pu toucher 121 personnes dont 103 jeunes et 18 adultes. Malheureusement, on a eu dix cas positifs dont trois jeunes. C’est un résultat sur lequel on doit continuer à faire le travail pour au moins renforcer la communication au niveau des familles, des parents, des jeunes surtout», a-t-il déclaré sur les ondes de "Zik Fm".