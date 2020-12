Vingt (20) cadavres de migrants subsahariens repêchés au large de la Tunisie

Cinq autres migrants qui étaient à bord de cette embarcation ont été secourus et les opérations de recherche par les gardes maritimes sont toujours en cours, a ajouté M. Zekri sans donner d'autres détails.



Le porte-parole du ministère de l'Intérieur Khaled Hayouni a indiqué de son côté que 15 corps de migrants avaient été repêchés «pour le moment» et que cinq personnes avaient été secourues. Selon lui, l'embarcation était partie de Sidi Mansour, dans la région de Sfax, pour rallier illégalement les côtes italiennes.



Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de nouveau coronavirus, le mouvement de migration clandestine depuis les pays du Maghreb, notamment la Tunisie et la Libye, vers l'Europe se poursuit, notamment vers les côtes italiennes où les migrants espèrent trouver travail et perspectives. Mi-décembre, la marine tunisienne avait sauvé 93 migrants de différentes nationalités africaines dont trois Tunisiens au large de Sfax.



Entre le début de l'année et la mi-septembre, 8.581 personnes ont été interceptées alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Europe par la mer depuis les côtes tunisiennes, selon des statistiques du ministère de l'Intérieur. Parmi elles, 2.104 étaient étrangères.