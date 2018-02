Vinicius Junior : « Je suis fan de Neymar, mais je soutiens le Real Madrid »

«Je suis un grand fan de Neymar mais je supporte le Real Madrid en Champions League, par rapport à Marcelo et à tous ceux qui m'aident et me donnent des conseils en dehors du terrain », a lancé la jeune joueur brésilien dans une interview à 'Globoesporte'.

Il a d'ailleurs reconnu qu'il maintenait quelques contacts avec certains des joueurs du Real : «Ils ne parlent pas beaucoup, non. Ceux qui m'envoient le plus de messages sont Marcelo et Casemiro. Pour me féliciter et savoir comment se passent les choses ici ».

Le joueur du Flamengo a reconnu qu'il espérait pouvoir prendre part à la prochaine Coupe du monde en Russie avec la 'Seleçao' et qu'il n'avait que ça en tête : «Je rêve du Mondial. J'étais avec Ronaldinho ces derniers jours et il m'a dit qu'ils emmènent toujours un joueur plus jeune. Je suis concentré pour ça et si cette opportunité se présente, je serais préparé ».

Il a parlé de sa dernière victoire en Copa Guanabara : «Tous ceux qui rêvent un jour d'être footballeur espèrent remporter ce titre et mettre un but en finale ».