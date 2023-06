Viol présumé sur des fillettes à Touba: les victimes passent de 27 à 34

Serigne Khadim Mbacké, présumé violeur des 27 filles à Touba, arrêté par la police de Ndamatou, a été remis à la disposition de la gendarmerie qui a compétence sur les « Daaras ». Lors de son audition, il a nié les faits qui lui sont reprochés. En effet, selon plusieurs médias de ce mardi, le mis en cause a donné les raisons de sa « fuite ». Il a déclaré qu’il s’était rendu en Gambie et en Casamance (sud) « pour se soigner ».



« J’étais malade et j’étais allé me soigner », a-t-il fait savoir. Les enquêteurs lui ont signifié qu’il a été localisé dans plusieurs localités dans le sud du pays. Interrogé sur ce voyage, il a été révélé que c’était pour prendre des bains mystiques.



Le maître coranique était visé pour un viol sur 27 filles âgées entre 06 et 16 ans. Mais, à l’annonce de son interpellation, le nombre de victimes déclarées est passé à 34 ans. Il a été placé en garde à vue pour viol multiples.



Pour rappel, une plainte collective a été déposée par le collectif des parents des victimes. Parmi ces dernières, certaines ont été violées, d'autres ont subi des attouchements sexuels et deux autres sont en état de grossesse.



Dans des vidéos publiées via les réseaux sociaux, les parents des victimes avaient dénoncé une lenteur dans le traitement du dossier causée par "une pression de certains marabouts Mbacké-Mbacké".



A les en croire, l'affaire date maintenant de 3 mois et les actions posées dans ce sens pour arrêter le principal suspect étaient jusque là veines.