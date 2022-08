Viol présumé sur une mineure : les proches de Sitor Ndour dénoncent une « machination machiavélique »

Sitor Ndour est placé depuis bientôt un mois sous mandat de dépôt. En guise de soutien, ses poches ont tenu un point de presse à son domicile au quartier Ndiaye Ndiaye de Fatick. Très convaincu de l’innocence Sitor qu’ils disent victime de « machination », ils ont démenti le viol dont sa femme de ménage l'accuse, renseigne « Rewmi Quotidien ».



« Je voudrais dire ici et maintenant que nous assistons à une machination ourdie, machiavélique bien organisée et orchestrée par un groupe de Femmes dont l’instigatrice principale est l’une des proches de Monsieur Sitor Ndour. Leur seul but est de l’humilier et d’entacher sa personnalité et son intégrité », a déclaré le porte-parole de la famille Mamadou Sarr.



De ce fait, le sieur Sarr a demandé à la justice sénégalaise de ne pas être une « justice d’opinion », car au nom de la présomption d’innocence, Sitor Ndour ne devrait pas être placé sous mandat de dépôt sans être entendu.



Le 04 août dernier, Sitor Ndour a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt à cause d’une sordide affaire de viol présumé dont l'accuse sa femme de ménage âgée de 16 ans.