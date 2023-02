Violation des droits de Sonko: YAW interpelle les défenseurs des droits humains

La coalition Yewwi Askan Wi fustige l'attitude du gouvernement de Macky Sall qui selon elle « persécute Ousmane Sonko ». Dans un communiqué rendu public ce vendredi 17 février, la conférence des leaders dénonce aussi la dérive des forces qui ont « kidnappé et introduit Sonko contre son gré dans une fourgonnette, pour le conduire de force chez lui ».



« Macky Sall poursuit son sport favori persécuter Ousmane Sonko. Après avoir orchestré sa convocation ce jeudi 16 février 2023 au tribunal à laquelle Ousmane Sonko a normalement déféré, et qui a malheureusement foiré pour lui, lache ses forces de défense et de sécurité aux trousses de son principal opposant, à coup de gaz lacrymogènes. Depuis lors, le dispositif de sécurité est renforcé aux alentours de son domicile, les visites suspendues, ses déplacements interdits et ses activités entravées », lit-on dans le document.



Un acte que la Coalition Yewwi Askan Wi qualifie d’un « placement en résidence surveillée ». Par ailleurs, elle s'indigne de cette « énième violation des droits de Ousmane Sonko et prend à témoin l'opinion nationale et internationale des dérives scandaleuses de Macky Sall, qui installe notre pays dans un totalitarisme intégral. Elle interpelle les organisations des droits de l'homme et appelle tous les Sénégalais épris de paix et de démocratie à prendre leurs responsabilités afin de sauver le Sénégal ».Toutefois, YAW assure qu’elle prendra toutes les dispositions nécessaires pour défendre ses droits.



Le leader de Pastef et maire de Ziguinchor Ousmane Sonko était hier jeudi, au tribunal de Dakar pour répondre au procès qui l’opposait à l’actuel ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang pour « diffamation ». À sa sortie de l’audience, des émeutes ont éclaté. Ainsi, il a été sorti de sa voiture par les forces de l’ordre qui l’ont conduit chez lui dans leur fourgonnette.