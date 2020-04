Violation du couvre-feu à Yeumbeul : un chauffeur de "car-rapide" fonce droit sur les policiers

M. Ba, chauffeur de véhicule communément appelé "car-rapide", n’a pas seulement violé le couvre-feu, il a forcé le check-point des policiers avant de foncer droit sur eux. Il a été finalement cueilli chez lui suite à une enquête ouverte par le Commissariat de police de Yeumbeul, dans la banlieue dakarois.



En effet, le mis en cause, habitué des faits, a failli ôter la vie au commissaire Ibrahima Diouf, alias, Jack Bauer. Chauffeur de car-rapide, le sieur Bâ fait la sourde oreille et roule à vive allure forçant le barrage des limiers et disparaît dans la nature sans laisser de trace.



Après son premier essai réussi, Bâ revient à nouveau et tente une seconde fois son coup. Cette fois-ci, il fonce sur les limiers mais malheureusement réussi à les échapper après une folle course-poursuite. Heureusement un des flics, a réussi a relevé le numéro du véhicule.



Moins chanceux, son suppléant collègue de chauffeur, qui a été arrêté samedi dernier, le balance aux policiers.



Cueilli chez lui à Yeumbeul, M. Bâ né en 1991, a reconnu les faits et indique avoir agi de la sorte pour éviter d’être mis aux arrêts. Il a été déféré au parquet lundi pour "refus d’obtempérer, délit de fuite, mise en danger de la vie d’agents" de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions en période d’état d’urgence assortie de couvre-feu et "violation de la réglementation de police administrative" en période d’état d’urgence et placé sous mandat de dépôt.