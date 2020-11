Violence basée sur le genre au Sénégal: 15 femmes tuées et plus de 1.200 violées en 2019

Quinze (15) femmes ont été tuées et plus de mille deux-cent (1.200) violées en 2019. Les chiffres ont été donnés par le Groupement des femmes pour le développement de Diourbel (Gfdd) en marge d’un atelier sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie votée à l'unanimité, en décembre 2019.



« Les statistiques nationales ont révélé que rien qu’en 2019, on a recensé 668 cas de violences sur mineures, 706 agressions sexuelles, 15 femmes tuées et plus de 1.200 cas de viols », a déclaré la responsable régionale du projet Voix et leadership des femmes (Vlf) au niveau de la zone centre de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Koalack.



Maguette Niane Sèye a ajouté que « ce phénomène de violences basées sur le genre est plus accentué dans la région de Diourbel avec plus de 80% de femmes victimes de violences conjugales ». Soulignant que la prévalence sur les femmes est de 60% au Sénégal.



Elle a, toutefois, précisé que cette statistique s’appuie sur l’étude menée par des enseignants-chercheurs de l’Université de Gaston Berger de Saint-Louis.



Pour Mme Sèye, la loi criminalisant le viol et la pédophilie « est une graine d'espoir, car nous sommes presque sûrs que si elle est appropriée par les communautés et appliquée convenablement par les autorités compétentes, elle peut permettre, à défaut d'élimination, la réduction de toutes formes de violences basées sur le genre ».