Violence dans le milieu scolaire: l'auteur de l'agression et l'élève qui filmait arrêtés, l'établissement propose l'exclusion

Une vidéo montrant une scène de violence qui heurte la sensibilité a fait le tour de la toile mercredi, et a soulevé l'indignation des internautes. Sur les images, on voit un élève qui a plaqué au sol son camarade de classe, lui donne des coups violents au niveau de la nuque en lui ordonnant d'implorer son pardon et qui ne s'arrête pas malgré ses appels au secours. Un autre élève filmait la scène.



L'incident s'est produit le 22 avril dernier, à Karang post, dans la région de Fatick. Les deux élèves en classe de 5ème se sont d'abord disputés au Lycée avant de se donner rendez-vous dans une autre école élémentaire située à presque un kilomètre de leur établissement. Arrivés sur les lieux, l'un d'eux s'est jeté sur l'autre avant de demander à un autre camarade de filmer la scène.



La vidéo a été partagée dans un groupe WatsApp avant de fuiter le mercredi, sur les réseaux sociaux. Les trois concernés ont été entendus par le Conseil de discipline du Lycée. L'élève agresseur aurait justifié son geste par des insultes venant de sa victime qui l'aurait traité d'homosexuel devant tous leurs autres camarades de classe.



Malgré les sanctions prévues par le conseil de discipline, le père de la victime a décidé de porter plainte . Ainsi, l'agresseur de même que l'élève qui filmait ont été tous placés en garde à vue avant d'être déférés au parquet lundi. Ils sont actuellement à la Maison d'arrêt et de correction ( Mac) de Fatick. Leur procès est prévu le 6 mai prochain, selon la RFM.



Selon toujours les sources de la radio, les autorités annoncent des sanctions et une prise en charge médicale de l'élève agressé.



Une délégation de l'Inspection d'académie de Fatick se rendra ce jeudi matin, à Karang pour s'enquérir de la situation. Selon l'inspecteur d'académie, le Conseil de discipline du Lycée a décidé d'exclure l'élève agresseur. Mais la décision sera entérinée par l'autorité académique.