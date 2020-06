Violences à Dakar contre le couvre-feu : l'armée déployée sur le terrain pour y mettre fin

De violentes manifestations pour exiger la levée du couvre-feu au Sénégal, ont éclaté mercredi soir dans plusieurs quartiers à Dakar. Des jeunes de Médina, Grand Yoff, Niary Tally, ont fait face aux gendarmes et policiers scandant "dafa doy" (on en à marre du couvre-feu).



Pour mettre fin rapidement à ces manifestations, le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a déployé l'armée sur le terrain. Selon les images de la Sen TV (télévision privée), on y voit le ministre lui même sur le terrain. D'après des informations recueillies, cette descente à permis de ramener le calme dans certains quartiers dont Niary Tally.