Violences à Mbacké : le préfet maintient l’interdiction des matchs, mais autorise les entrainements

Le préfet de Mbacké, Khadim Hann, a apporté de nouvelles précisions sur la suspension provisoire des activités sportives au terrain de la gare. Dans un arrêté daté du 2 septembre 2025, il a autorisé la reprise des séances d’entraînement pour les équipes, notamment l’ASC Jambars, Walidaan, Guney Tey et Qatar. Ces clubs peuvent ainsi poursuivre leur préparation dans le cadre du mouvement « navétane », sans craindre d’interruption.



« L'article premier de l'arrêté n° 360/DMB/P du 30 août 2025 portant suspension provisoire de toutes activités du mouvement navétanes au terrain de la gare est modifié ainsi qu'il suit : en raison des scènes de violence répétées, est prononcée, jusqu'à nouvel ordre, la suspension au terrain de la gare de Mbacké, des activités sportives du mouvement navétanes ci-après compétitions, tournois et matchs amicaux », peut-on lire dans le document.





Toutefois, le préfet a souligné que les « séances d'entrainement des équipes de football notamment des ASC Jambar, Walidaan, Guney Tey et Qatar ne sont pas concernées par ladite suspension ».

