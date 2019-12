Violences basées sur le genre au Sénégal: quatorze (14) femmes tuées en 10 mois

Quatorze (14) femmes, dont deux (2) en état de grossesse et trois (3) mineures âgées entre onze (11) et quatorze (14) ans, ont été tuées entre janvier et novembre 2019, suite à des violences sexuelles. Ces statistiques ont été données par Penda Seck Diouf, présidente de la Synergie de 34 organisations de la Société civile pour l’élimination des violences basées sur le genre.



La coordonnatrice de l'organisation Madame Diouf, ajoute dans les colonnes de "Les Echos", que six cent soixante huit (668) cas de violences basées sur le genre contre les mineures ont été recensés. Pis, sept cent six (706) femmes ont également été victimes d’agression sexuelle.