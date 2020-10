Violences en #Guinée : La Secrétaire générale de la Francophonie exprime sa profonde inquiétude et appelle à la plus grande retenue

La Secrétaire générale de la Francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, a pris note des résultats globaux provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour l’élection présidentielle qui s’est tenue en Guinée le 18 octobre dernier.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, elle marque sa profonde inquiétude face aux violences qui ont entaché la période pré et post-électorale et causé la mort de civils et de policiers. Elle adresse ses condoléances aux familles des victimes.



Louise Mushikiwabo appelle toutes les parties à la plus grande retenue et à s’abstenir de toute incitation à la haine et à la violence pour quelque motif que ce soit. Elle encourage les acteurs politiques à recourir aux procédures légales pour d’éventuelles contestations du processus électoral et de ses résultats.



La Secrétaire générale de la Francophonie marque la disponibilité de l’Organisation internationale de la Francophonie pour accompagner les efforts internationaux en faveur du dialogue entre les parties en vue d’une résolution pacifique de la situation. L’OIF compte 88 États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs.