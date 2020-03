Violences physiques lors du Couvre-feu : la Police nationale condamne les « interventions excessives » et appelle au sens de responsabilité de chacun

La police nationale s'est expliquée suite aux violences exercées sur les récalcitrants lors de la première nuit du couvre-feu. Dans un communiqué signé de la direction des relations publiques, elle parle d' « interventions excessives » et informe qu’elles ont été « punies avec toute la rigueur qui s’impose ».



« Dans les rangs de la Police, des interventions excessives dans la nuit du 24 au 25 Mars 2020 qui ont été, d’ailleurs, punies avec toute la rigueur qui s’impose », peut-on lire dans le document.



Par ailleurs, la Police Nationale « en appelle au sens de responsabilité de chacun afin que la loi soit respectée par tout le monde ».



Elle informe toutefois que « le dispositif sécuritaire est visible sur les principaux carrefours, au niveau des installations stratégiques et, se traduit par des patrouilles sur l’ensemble de la zone de compétence de la Police Nationale ».



Mais, déplore-t-elle, « malgré l’engagement des autorités policières, des comportements aux antipodes de la citoyenneté adoptés par certaines personnes qui ne sont pas abstenues de braver les interdictions et restrictions édictées par les mesures prises par les autorités étatiques ».