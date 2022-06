Violences politiques : ouf de soulagement pour les vendeurs de moutons suite au report de la manifestation de YAW

À l’approche de la fête de l’Aïd al-Adha, communément appelé (Tabaski), l’insécurité née des violences politiques est grandissante. Les manifestations organisées par une frange de l’opposition ces derniers jours ont installé la peur chez les populations et plus particulièrement chez les vendeurs de moutons qui exposent leurs bétails au niveau des espaces publics de Dakar et sa banlieue. PressAfrik qui a fait un tour au terminus Liberté 5, a fait l’état des lieux.



Interrogés, les éleveurs se désolent de la situation actuelle du pays. A les en croire, ils se frottaient déjà les mains à pareille heure. Mais, avec cette insécurité qui gagne du terrain chaque jour en raison de la tension politique, la peur de voir leur cheptel volé ou blessé les submerge. Le report de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi qui était prévue mercredi, constitue un ouf de soulagement pour ces vendeurs. (Reportage)



Maleye Mboup (stagiaire) et Ibrahima Ndoye

