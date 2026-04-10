Violences sexuelles au Sénégal : La ministre de la Justice révèle que 35 % des mineurs victimes ont moins de 13 ans

La ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Yassine Fall, a dressé un bilan alarmant de la criminalité sexuelle au Sénégal ce vendredi 10 avril 2026. S'exprimant lors d'un atelier organisé par l'Association des femmes magistrates du Sénégal (AFMS), elle a révélé que 1 510 victimes de viol et de pédophilie ont été recensées entre 2020 et 2024.
Yassine Fall a particulièrement mis l'accent sur la vulnérabilité des enfants, précisant que sur ce total, 957 victimes sont des mineurs. Les données statistiques indiquent que 342 d'entre eux, soit plus de 35 % des mineurs touchés, sont âgés de moins de 13 ans. La ministre a également levé le voile sur des drames intrafamiliaux, signalant que 104 femmes ont été victimes de leurs ascendants.
Face à cette situation, la Garde des Sceaux a réaffirmé que la protection de la personne humaine est une obligation pour le gouvernement. Elle a appelé à une plus grande célérité de la réponse judiciaire et à un renforcement de l'accompagnement institutionnel pour les victimes, estimant que la loi criminalisant le viol et la pédophilie doit davantage prouver son efficacité dans la pratique quotidienne des tribunaux.
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