Violent incendie à Kaffrine : plus de 30 cases réduites en cendres et d'autres dégâts matériels

Les violents incendies se multiplient ces derniers jours. Après marché Ocass de Touba (mardi) et Ross Béthio (hier jeudi), un autre incendie d’une rare violence s’est déclaré à Kaffrine. Une trentaine de cases, des vivres et du matériel sont partis en fumées au village de Hamdalaye, situé dans la commune de Diamagadio.



Le feu n’a rien laissé sur son passage, informe la Rfm. Des dégâts matériels énormes ont été enregistrés, raconte le premier adjoint de la commune de Daimagadio, Alioune Adam.



« 600 000 (Fcfa) de la tontine des femmes, 11 chèvres et de la volaille, 30 chambres brûlées, des vivres et plus de 15 millions de F Cfa, sont partis en fumées », liste-t-il. Non sans dénoncer le manque d’eau qui a été la principale difficulté pour maîtriser de feu.