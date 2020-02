Viols, abus sexuels sur des enfants au Sénégal: l'ONG Human Right Watch va se plaindre devant l'ONU

Alors que les meurtres, viols et rapts d'enfants connaissent une recrudescence au Sénégal, l’Ong Human Rights Watch a saisi l’Organisation des Nations Unies, via une lettre pour dénoncer les nombreux cas de viols et d'abus sexuels dont sont victimes les enfants en milieu scolaire au Sénégal.



Le journal L'Observateur d'informer que l’Ong va remettre son rapport-polémique 2018 sur l'exploitation sexuelle des élèves en milieu scolaire et la maltraitance des enfants talibés, en marge de la 77e présentation du Comité de lutte pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Un rapport qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive...