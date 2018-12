Viols, enlèvements et agressions à l'Ucad : l’Amicale des étudiants de la Faculté de médecine tire sur la sonnette d'alarme

L’amicale des étudiants de la Faculté de médecine, de pharmacie et de l'odontostomatologie, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dénonce une certaine insécurité qui règne dans le temple du savoir. Une étudiante aurait été kidnappée dans l’espace pédagogique sans compter des cas d’agression, et même de viol. Ils déplorent le mutisme des autorités.



« Il y a eu des cambriolages, des agressions au sein même du campus social, comme du campus pédagogique. D’ailleurs, ce mercredi, aux environs de 19 heures, après avoir fait son cours, il y a une de nos camarades qui est en Faculté de Médecine qui a été victime d’un enlèvement. C’est ce que nous déplorons aujourd’hui. L’université ne devait pas être dans cette situation-là», tonne leur porte-parole.



Selon lui, « il n’y a pas d’éclairage au niveau de l’allée de Claudel, et au niveau du 'Couloir de la mort' également pas d’éclairage. Actuellement, les vigiles du COUD ne sont pas là, parce qu’ils disent qu’ils ne sont pas payés. Nous réclamons qu’ils y aient des postes de vigiles ».



Toutefois ces étudiants n’excluent pas de passer à la vitesse supérieure, si jamais les autorités ne réagissent pas, rapporte Zig Fm.