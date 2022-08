Visite Macky Sall et Umaro Sissoco Embaló en Ukraine: la présidence du Sénégal dément

Macky Sall le Président de l'Union africaine et le Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló ne sont pas attendus à Kiev (Ukraine), d'ici à la fin du mois d'août, à l'invitation du Président Volodymyr Zelensky. Le démenti a été apporté ce vendredi par le pôle de communication de la Présidence du Sénégal."Le Pôle Communication de la Présidence de la République tient à apporter un démenti formel à la suite de la publication par la presse d'une information selon laquelle Son Excellence Macky SALL, Président de l'Union africaine et le Président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embaló, seraient attendus à Kiev (Ukraine), d'ici à la fin du mois d'août, à l'invitation du Président Volodymyr Zelensky", lit -on dans le communiqué de la présidence du Sénégal.Le média en question, qui a annoncé cette visite, est le le site panafricain Jeune Afrique. Hier-jeudi. Le journal fondé par Béchir Ben Yahmed faisait savoir que selon leurs informations, le Sénégalais Macky Sall, en tant que président de l’Union africaine (UA), et le Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embaló, actuellement à la tête de la Cedeao, se rendront à Kiev, en Ukraine, afin de rencontrer Volodymyr Zelensky. Le canard ajoutait que ce déplacement a été confirmé lors d’un entretien téléphonique entre l’Ukrainien et le Bissau-Guinéen ce 4 août, doit avoir lieu avant la fin du mois.