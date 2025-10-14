Visite à la Caserne Samba Diéry Diallo : Me Bamba Cissé salue le professionnalisme de la Gendarmerie nationale

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Me Mouhamadou Bamba Cissé, a effectué ce mardi 14 octobre 2025 une visite à la Caserne Samba Diéry Diallo. Il a été accueilli par le Général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire.
D’après une note du ministère, cette visite, riche en enseignements, a permis au ministre d’apprécier le niveau d’engagement et de professionnalisme de ce corps d’élite qu’est la Gendarmerie nationale.
Me Bamba Cissé a exprimé sa fierté de collaborer avec la Gendarmerie nationale et a félicité les organisateurs ainsi que les participants pour les brillantes démonstrations réalisées sur place.
