Visite de Abdoulaye Dièye au hangar du MRO au Maroc : le DG de l’AIBD insiste sur le respect des délais

Une délégation de l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD S A) dirigée par le Directeur General, Abdoulaye Dièye a visité mardi à Casablanca l'entreprise Inter Tridim qui réalise le hangar du Centre de maintenance aéronautique (MRO) que l'Etat du Sénégal est en train de construire à l'aéroport de Diass.



L'objectif de cette visite était de faire l'état des lieux sur l'avancement des travaux. Selon une note du service de communication de AIBD SA, les responsables de Inter Tridim ont déjà commencé à acheminer le matériel préfabriqué composé de barres en acier et d'autres outils à Dakar ont promis de livrer la charpente du hangar en septembre prochain.





Abdoulaye Dièye s’est réjoui de l'état d'avancement des travaux et insisté sur le respect des délais. Il a rappelé que ce centre fait partie des projets phares de la stratégie du gouvernement qui veut faire du Sénégal un hub aérien.



Le DG de AIBD a souligné que le « centre va accompagner le développement de Air Senegal qui va maintenant assurer la maintenance de ses avions localement avec une technologie moderne qui n’a rien à envier à ce qui se fait en Europe et en Amérique ».



Abdoulaye Dièye était accompagné par des experts de AIBD dont le Directeur de projet Gorel Soumaré qui a indiqué que le « centre de maintenance sera d'une superficie supérieur à 10 000 m² et il sera est capable d'accueillir tous les types d'aéronefs ».



M. Soumaré a également expliqué que selon le type de configuration retenue durant les opérations de maintenance, « 4 avions tels que ceux de la famille des A320 ou des B737 peuvent être stationnés en même dans le hangar ».



D’après lui, un « gros porteur (genre A330 ou B777) et 2 autres moyens courriers tels que les A320 peuvent être accueillis au même moment ».



Selon la note, le centre de maintenance pourra effectuer des check A allant à C. D’ailleurs, M. Soumaré, a estimé qu'il sera le seul du genre dans la sous-région et répondra aux exigences nationales, européennes et américaines.