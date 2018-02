Visite du Président Sall en Mauritanie : La sécurité, la pêche et l’énergie abordées

Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz veulent faire table rase des difficultés pouvant gangréner les relations entre les deux pays. C’est dans cette optique que des discussions ont été engagés par les deux dirigeants, lors du déplacement du président Sénégalais chez son voisin mauritanien.



C’est ainsi que, s’agissant du secteur énergétique, les deux dirigeants ont ratifié l’Accord de Coopération Intergouvernemental «ACI» portant sur l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA) se trouvant au niveau des frontières maritimes entre les deux pays », informe le communiqué conjoint parvenu à la rédaction de Pressafrik.



Concernant la pêche, les deux chefs d’Etat sont revenus sur le décès du jeune Guet-ndarien abattu par les garde-côtes mauritaniens ainsi que sur le saccage des cantines mauritaniens en guise de représailles. Ces deux «incidents» ont suscité l’appel lancé aux populations des deux pays «au respect des lois et règlements régissant l’accès aux ressources halieutiques, gage d’une exploitation rationnelle et d’une préservation durable dans l’intérêt suprême des deux pays».



Dans la foulée, Macky Sall et son hôte ont décidé de la tenue d’une réunion, à Dakar, entre les ministères en charge de l’Intérieur des deux pays, «avant la fin du mois de mars 2018». Et ce, dans le but de «finaliser et signer l’Accord sur les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des deux pays».



Le secteur de la sécurité n’a pas été en reste dans les concertations. Et Ould Abdel Aziz et son invité ont décidé, «de soutenir une approche solidaire afin de prévenir et de lutter plus efficacement contre la criminalité transfrontalière organisée sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, le trafic illicite d’armes, de drogue, d’êtres humains et le blanchiment d’argent. A cet effet, ils ont donné leurs hautes directives pour la tenue régulière des rencontres entre les structures concernées et l’organisation de patrouilles mixtes à terre comme en mer».