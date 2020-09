Visite mouvementée de Marième Faye Sall à Pikine: brassards rouges et huées au menu

La Première dame, par ailleurs présidente de la Fondation Servir le Sénégal, Marème Faye Sall, a effectué une visite mardi, à Pikine, dans la banlieue dakaroise. Venue apporter un don en matériels aux sinistrés des fortes pluies de ce week-end, elle a été accueillie avec des brassards rouges par les jeunes du parti de l’Alliance pour la République (Apr).



Ces derniers voulaient, par cette façon, montrer leur mécontentement contre leur maire Abdoulaye Timbo, par ailleurs oncle du chef de l’Etat, Macky Sall. M. Timbo a été hué par ces jeunes militants républicains qui réclament des emplois et plus de considération au sein de leur formation politique.



Ils précisent toutefois, qu’ils n’ont pas manifesté contre la Première dame. « Nous n’avons pas manifesté conte la Première dame que nous remercions au passage pour nous avoir écoutés. Nous saluons les actions sociales de la Première Dame qui est venue nous secourir contre les inondations ».



Du côté de la mairie de Pikine, les responsables minimisent. « Il y a rien de grave. C’est une petite frustration. Le maire s’est comporté comme un démocrate et a laissé tout le monde entrer », a déclaré le troisième adjoint au maire.



Le don apporté par la fondation Servir le Sénégal est composé de 24 motopompes, 50 tonnes de riz, 500.000 litres d’huile, 16.000 litres de carburant pour faire tourner les motos pompes entre autres. Mais aussi doter les familles de produits alimentaires en remplacement de ce qu’elles ont perdu dans les inondations.