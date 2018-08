Viviane Wade traîne la NSIA devant le Cour suprême

L’ex-Première dame du Sénégal, Viviane Vert Wade, qui a un contentieux avec la société d’assurance Nsia, va attraire cette dernière devant la haute juridiction. En effet, l'affaire sera devant la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême le 16 août prochain.



Selon le journal "Les Echos" qui donne l'information, c’est la maman de Karim Wade a constitué plusieurs avocats. Notamment, le Cabinet François Sarr et associés, Mes Seydou Diagne, Diène ainsi que Me Bocar Kane, rapporte la même source.