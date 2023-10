Viviane décroche le Prix de la "Meilleure artiste féminine"

La Reine du Djolof Band Viviane Chidid a décroché à le grand prix "meilleure artiste féminine" de l'Afrique à l'occasion du 20e anniversaire du groupe Trace, à Kigali, au Rwanda.



Trace Awards est un événement qui est consacré aux musiciens, aux créateurs, aux entrepreneurs et aux réalisateurs de toute l'Afrique et de la diaspora africaine. L'événement a pris fin aujourd'hui ce 21 octobre 2023 à Kigali au Rwanda après trois jours de compétition et de festivités.