Vol à l'arraché avec usage d'armes et de moyens roulants : trois (3) individus arrêtés par la police de Jaxaay

Le commissariat de Jaxaay a procédé hier vendredi, à l'interpellation des individus nommés B. Seck, pêcheur domicilié à Mbao (commune d'arrondissement de la ville de Pikine, à proximité de Dakar), et Nd. Diouf, chauffeur de moto-taxi domicilié à la Cité Municipale, pour les faits « d’association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec violence, usage d'armes et de moyens roulants, vol à l'arraché commis en réunion avec usage de moyens roulants, ainsi que détention et trafic de chanvre indien ».



Les faits se sont déroulés hier vendredi, vers 23 heures 30 minutes, lorsque le sieur A. Sylla, conducteur de moto-taxi, transportait un client à Grand Mbao. Ce dernier, accompagné de deux complices, a tendu un guet-apens au sieur Sylla. Ce dernier a été attaqué par trois individus armés de machettes et de couteaux, qui l'ont dépouillé de sa moto Jakarta et d'une somme de 59 000 FCFA, rapporte la page digitale du journal « Le Soleil », citant la Direction de la communication et des relations publiques de la Police nationale.



Suite à une enquête approfondie, la moto volée a été retrouvée dans une chambre à la Cité Municipale. Lors de la descente effectuée, les suspects B. Seck et Nd. Diouf ont été appréhendés. Au cours de l'interrogatoire sommaire, ils ont reconnu leur implication dans le vol.



Une fouille minutieuse des lieux a permis la découverte des éléments suivants : « Une moto de marque TMAX ; la moto Jakarta volée au sieur A. Sylla ; un PC au nom de S. Diene. Un Certificat d'Immatriculation (CIAT) d'une moto de marque Honda ; un Certificat de Mise en Circulation (CMC) d'une moto ; une paire de menottes ; une clé de moto et une quantité de 500 grammes de chanvre indien».



La même source rapporte que, le sieur S. Diene, dont le PC a été retrouvé, a signalé que sa sacoche avait été arrachée par trois jeunes à bord d'une moto, le 31 août 2024, vers 11 heures, au rond-point de Grand Mbao.



Les enquêtes sont en cours pour identifier et interpeller les complices impliqués dans ces actes criminels.