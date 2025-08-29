Vol d’électricité : la Senelec perd plus de 4 milliards de FCfa en trois mois

En l’espace d’un trimestre, dans une zone pourtant restreinte, les contrôleurs de la Senelec ont découvert des milliers de branchements clandestins : câbles tirés comme des cordons ombilicaux vers l’illégalité, compteurs truqués, raccordements sauvages… autant de procédés frauduleux qui permettent à des individus de se procurer indûment du courant.



Face à ce pillage organisé, la Senelec a décidé d’engager une contre-offensive. Une vaste opération de contrôle ciblée a été lancée : cartographier le phénomène à l’échelle nationale, identifier les fraudeurs, engager si nécessaire des poursuites judiciaires, puis évaluer les pertes financières.



Des branchements frauduleux massifs



La première phase de cette opération coup de poing a démarré en avril 2025, dans une portion de Dakar servant de zone pilote. Sous l’impulsion directe de la Direction générale, les équipes techniques, assistées par les forces de l’ordre et accompagnées d’huissiers de justice, ont mené une descente digne d’une opération policière contre un gang organisé.



En quelques jours, une dizaine de localités ont été passées au peigne fin : certaines parties des cités Alioune Sow et Mixta, les quartiers populaires de Rebeuss, Médina et Grand-Yoff, les marchés HLM et Petersen, ainsi que la zone du Lac Rose et ses environs.



Au terme de ces descentes inopinées, les techniciens de la Senelec ont mis au jour de véritables trésors d’ingéniosité dans la fraude. Selon L’Observateur du vendredi 29 août, les stratagèmes allaient du branchement avant-compteur destiné à tromper la facturation aux fameux shunts qui ne laissent apparaître qu’une infime partie de la consommation réelle. D’autres méthodes consistaient à enfouir des branchements parallèles directement dans le réseau, ou encore à manipuler les compteurs pour réduire artificiellement les chiffres affichés.



322 fraudeurs incriminés à Dakar



Ces opérations coup de poing, menées avec l’appui de la police et de la gendarmerie, ont conduit à de nombreuses arrestations sur la base de plaintes déposées par la Senelec. Au total, 322 individus ont été incriminés et poursuivis pour leur implication dans ce vaste vol d’électricité.



En trois mois de traque, 488 cas de fraude ont été recensés. Le chiffre est édifiant : 13 514 750 kilowattheures volés, soit l’équivalent de millions de lampes allumées illégalement.



Le préjudice financier est déjà colossal. En consolidant les pertes indirectes et l’énergie produite mais jamais facturée, les experts estiment le manque à gagner à plus de 4 milliards de FCfa.

