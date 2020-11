Vol d'une enveloppe de 250 000: Samba Diouf écope 6 mois ferme

Cependant, le jeune homme a catégoriquement nié les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il met tout sur le compte d’un acharnement dont il serait victime. « Je n’ai rien pris et je peux le jurer. Ce sont des gens qui me veulent du mal qui m’accusent. Je ne suis pas un voleur, je me suis retrouvé au mauvais moment, mais ce n’est pas moi », se défend-t-il avec acharnement.



Pour l’avocat de la partie civile, le prévenu est un délinquant et il maitrise bien ce qu’il fait. « Il a failli réussir son coup, mais on a pu l’attraper », plaide la robe noire, demandant au juge de le maintenir sur les liens de la détention dès lors que le jeune homme est une personne nuisible pour la société. « Je vous demanderai également de le contraindre à payer la somme de 300.000 frs à mon client », ajoute l’avocat de la partie civile.



Pour sa réquisition, le parquet, qui a siégé à l’audience du Tribunal de grande instance de Dakar ,soutient que ce n’est pas la première fois que le jeune délinquant leur fait face pour le délit de vol. « C’est un habitué des faits. Je vous demanderai, M. Le juge, de lui infliger une application selon les termes de la loi », martèle le parquet. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable en le condamnant à une peine de 6 mois ferme. Espérons que ces six mois vont aider le jeune homme à se ressaisir et comprendre que seul le travail paye.



Le Témoin