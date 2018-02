Vol de bétail à Tambacounda : Le Coordonnateur de Macky 2019 demande le renforcement de la sécurité

Le coordinateur de Macky 2019, originaire de Bantankinti, une localité située à la frontière avec la Gambie demande au chef de l’Etat de renforcer la sécurité au niveau des zones frontalières où les vols de bétails sont récurant.



Lamine Touré, par ailleurs chef du service régional des Mines et de la Géologie de Fatick . « Nous appelons à ce qu’il y ait de la sécurité au niveau de la frontière. Vous savez nous sommes à presque 200 mètres de la Gambie. Nous bénéficions de beaucoup de choses, mais la sécurité nous voulons que ça soit renforcée ».



A Bantankinti, les communautés et les villages situés de part et d’autre de la frontière Gambienne, vivent dans une parfaite harmonie rapporte la RFM.