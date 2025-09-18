Vol de bétails à Ziguinchor : quatre individus interpellés puis déférés

Les éléments de la Brigade de gendarmerie de Niaguis (Ziguinchor) ont réussi à mettre la main sur quatre individus spécialisés dans le vol de bétails des petits ruminants dans la nuit du 13 septembre dernier. Les mis en cause ont été déférés hier, mercredi au parquet.



Tout a commencé quand deux individus ont été aperçus par les hommes de l’adjoint Chef Ndao à bord d'une moto Djakarta en direction de Ziguinchor. Ces derniers transportaient un sac dont le contenu était douteux. Au vu des gendarmes, Amadou Abdoulaye SY Mansaly dit « Bour joe » et Pape Fall Ba avaient pris la fuite abandonnant la moto et le sac à l'entrée du village de Djifanghor (Zigunichor). Cependant, il a fallu une courte poursuite de la part des limiers pour les interpellés. L’ouverture du sac a permis de découvrir qu’il contenait trois chèvres égorgées.



Les deux mis en causes sont des repris de justice, après leur libération, ces derniers avaient trouvé une maison en location dans le quartier de Boutoute pour mener à bien leurs activités illicites. C’est dans ces circonstance que leurs deux amis bouchers dont Ibrahima Cissé et Amadou Oury Sow vont les rejoindre.



Selon des sources du journal Libération, les quatre individus étaient tous des spécialistes dans le vol de bétails des petits ruminants. Les suspects détenaient un abattoir clandestin à Mandina (Ziguinchor) où ils tuaient et dépeçaient le bétail qu’il volait avant de les livrer à leur complice, les deux bouchers à Ziguinchor. Ces derniers étaient chargés de vendre la viande à leur client.



Les mis en cause ont été déférés hier, mercredi au parquet .