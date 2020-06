Vol de chaîne en or à Yeumbeul : le policier « Baye Fall » envoyé en taule pour 10 jours

B. Nd alias « Baye Fall », un policier à la brigade de recherche du commissariat d’arrondissement de Yeumbeul, dans la banlieue dakaroise, a été envoyé en taule pour 10 jours au camp Abdou Diassé à Dakar. Il a été cité dans une rocambolesque affaire de vol présumé de chaîne en or et d’espèces pendant le couvre-feu sur un couple sénégalo-espagnol.



Selon le journal « Les Echos », la sanction disciplinaire contre le policier qui a débuté vendredi, chez les flics dans de pareils cas, devrait en principe prendre fin le dimanche 5 juillet prochain.



Mais, les choses pourraient cependant se corser pour l’agent de terrain « Baye Fall » avec des tournures judiciaires de l’affaire. En effet, des sources du journal renseignent que le couple sénégalo-espagnol a décidé d’ester en justice l’élément de la brigade de recherche.



Vendeur de véhicule, le Sénégalo-espagnol tient à sa chaîne en or d’une valeur de 1 million F Cfa. Pour rappel, c’est dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juin dernier, vers 3 heures du matin, que le couple sénégalo-espagnol a été interpellé au niveau du check point à Gadaye par l’agent de police Baye Fall. Ce dernier aurait pris la chaîne en or et l’argent de l’homme lorsqu’il a découvert que le véhicule du couple Fall ne disposait pas de tous les papiers administratifs requis.