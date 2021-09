Vol de conteneurs au Port de Dakar: l'épouse du Haut gradé de l'Armée libérée sous caution

L’affaire du vol de 11 conteneurs au Port autonome de Dakar suit son court. Arrêtée en même temps que le Directeur général de la société « Proxy », Mansour Diop et d’autres individus, Mariama Diop, l’épouse du haut gradé de l’armée est libre. Elle a payé une caution pour bénéficier d’une liberté provisoire. Mansour Diop et ses présumés complices feront face au juge de 8e cabinet, Mamadou Seck, ce mercredi. Selon L’Observateur qui donne l’information, ils veulent eux aussi payer une caution pour bénéficier d’une liberté provisoire comme Mariama Diop, directrice de la société ayant pour sigle « F.i.e.v » poursuivie pour recel.Lors de son audition hier, mardi, l’épouse du haut gradé de l’armée a nié les faits qui lui sont reprochés. Elle a déclaré avoir acquis de bonne foi les conteneurs auprès de l’entrepreneur Niyeu M. Gomis.Pour retrouver sa liberté, elle a décaissé la somme de 8.560.000 F Cfa. Pourtant, a souligné le journal, dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République a visé les infractions d’association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de véhicule et recel au préjudice de « Maersk Line », avant de demander le placement sous mandat de dépôt de tous les mis en cause.