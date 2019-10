Vol de denrées impropres à la consommation : un employé de Auchan et son complice arrêtés

Le responsable du magasin de stockage de produits alimentaires avariés de Auchan, M. Diallo et un camionneur de l’entreprise de ramassage d’ordures Intracon, V. Mendy, ont été arrêtés, à hauteur du marché Bène Baraque de Yeumbeul, situé dans la banlieue dakaroise. Ils ont été interpellés samedi dernier vers 4 heures du matin, à bord d’un camion contenant deux (2) sacs de sucre et six (6) sacs de riz impropre à la consommation, dérobés au magasin de stockage de la boutique Auchan Pikine.



Arrêté en premier, le camionneur avoue la thèse du vol avant de balancer son complice, le responsable du magasin de stockage de produits alimentaires avariés de la boutique de Auchan. Coffré à son tour, M. Diallo passe aux aveux et confirme le chauffeur qui révèle avoir agit avec lui plus d’une dizaine de fois dans une période de trois (3) mois.



Une plainte a été déposée pare la Direction de l’entreprise française qui dit avoir agit par souci de préserver l’image de la boîte, informe le journal "Les Echos".