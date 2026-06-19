Trafic de drogue : le ministre de l’Intérieur appelle à la vigilance face à un fléau aux multiples conséquences

À l’occasion du lancement de la Semaine nationale de lutte contre l’abus et le trafic illicite de drogue, prévue du 19 au 26 juin, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, a appelé à davantage de vigilance et de responsabilité face à un phénomène aux conséquences multiples.



« Le trafic de drogue génère chaque année plusieurs centaines de milliards de dollars de revenus illicites et alimente les réseaux criminels organisés, notamment le blanchiment de capitaux, la traite des êtres humains, les trafics d’armes, la corruption ainsi que d’autres formes de criminalité violente », a déclaré le ministre, ce vendredi à Dakar.



Face à cette menace grandissante, il a rappelé que le Sénégal a ratifié l’ensemble des conventions internationales relatives au contrôle des stupéfiants, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 ainsi que la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988.



Le ministre de l’Intérieur a également insisté sur l’ampleur des dégâts causés par la drogue sur les populations. « Chaque année, des millions de personnes à travers le monde souffrent de troubles liés à la consommation de substances psychoactives. Les conséquences sanitaires sont nombreuses : dépendance, maladies infectieuses, troubles psychiatriques, décès prématurés et détérioration profonde de la qualité de vie », a indiqué Mouhamadou Makhtar Cissé.



Selon lui, l’émergence des drogues synthétiques a davantage aggravé la situation. « Au-delà des individus directement touchés, ce sont des familles, des communautés et des sociétés entières qui subissent les conséquences de ce phénomène », a-t-il souligné.



Le ministre a notamment cité la déscolarisation, la perte d’emploi, l’exclusion sociale, les violences domestiques et la délinquance parmi les « manifestations les plus visibles de cette crise qui fragilise le tissu social ».



Conscient de la complexité du phénomène, le Sénégal a, selon lui, adopté une approche multidimensionnelle fondée sur une vision globale intégrant les impératifs sécuritaires, les droits humains et les objectifs du développement durable.