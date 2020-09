Vol de plus de 6 millions de F Cfa au domicile d’un Béninois: le policier Pape Faye risque deux ans de prison

Poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion portant sur près de 7 millions de F Cfa chez le domicile d’un Béninois, le policier Sadibou Nioma Faye dit Pape Faye risque la peine de 2 ans de prison ferme. Il a été jugé jeudi, devant le tribunal Correctionnel de Dakar.



Selon L’As, tout est parti d’une plainte déposée par Mactar Gueye contre le Béninois pour escroquerie d’un montant de 1,6 million F CFA. C’est ainsi que le flic a effectué une descente chez ce dernier vers 06 heures du matin, sans mandat et en compagnie du plaignant.



Le ressortissant béninois, Sabirou Adjayi affirme que Mactar Guèye avec qui il a eu un différend, a remis la clé de son magasin au policier qui a pris ses biens et son argent d’un montant de 4,8 millions de F Cfa, qui se trouvaient dans sa chambre. En plus de cela, le policier lui a volé 2 millions de F Cfa gardés dans son véhicule.



Interrogé sur ces accusations, le policier Pape Faye nie tout en bloc. Malgré ses dénégations, le procureur a requis la peine de 2 ans de prison ferme contre lui. Le délibéré est attendu le 5 novembre prochain.