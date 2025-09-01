Vol et tentative d’évasion à Mbour : le récidiviste Ousmane N. condamné à deux ans de prison ferme

Ousmane N., homosexuel bien connu sur la Petite-Côte (Mbour, Ouest) retourne derrière les barreaux. Après avoir récemment purgé une peine à Mbour pour une violente altercation avec l’un de ses partenaires, le natif de Koungheul (région de Kaffrine) a cette fois-ci ciblé un chauffeur de taxi.



En effet, il a dérobé le téléphone portable d’A. Touré alors que ce dernier était en pleine conversation dans son véhicule. Les faits se sont produits courant août. Ce jour-là, Ousmane N. avait emprunté un taxi en direction de Saly Portudal. En cours de route, il demande à descendre. Le chauffeur s’exécute et gare son véhicule. Mais au lieu de payer la course, le passager arrache son téléphone et prend la fuite.



La poursuite engagée par le taximan reste vaine. Dépité, ce dernier se rend au commissariat pour déposer plainte.

Trois jours plus tard, coup de chance : A. Touré aperçoit son voleur et alerte ses collègues. Ensemble, ils parviennent à le maîtriser avant de le remettre à la police.



Dans les locaux du commissariat, avant même sa mise en garde à vue, le récidiviste tente une évasion en essayant d’escalader le mur. Rapidement rattrapé, il est finalement déféré et placé sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Mbour, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce lundi 1er septembre.



Jugé vendredi dernier devant le Tribunal de grande instance de Mbour, Ousmane N. a nié le vol malgré la récupération du téléphone en sa possession, n’admettant que sa tentative de fuite. Le tribunal l’a finalement condamné à deux ans de prison ferme.