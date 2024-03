Vote de la loi d’amnistie : le mouvement Y en a marre met en garde les députés et réclame son abrogation

Le mouvement Y en a marre met en garde « les députés qui se rendraient complices d'une forfaiture consistant à étouffer la poursuite de crimes graves et comportements graves contre le vote d'une quelconque loi d'amnistie », a déclaré ledit mouvement lors d’une conférence de presse ce vendredi 1er mars 2024.



Aliou Sané et Cie n’excluent pas de collaborer avec des organes spécialisés dans la lutte pour les droits de l’homme afin d'obtenir l’abrogation de la loi d’amnistie initiée par le président de la République. « Si les autorités persistent à faire voter cette loi, nous nous engageons à travailler avec les organes des Traités des Nations Unies et de l’Union Africaine pour amener le Sénégal à l’abroger dans les meilleurs délais », ont-ils laissé entendre.

​

Les activistes invitent par la même occasion, « les candidats à l’élection présidentielle de 2024 à prendre un engagement public à combattre ce projet de loi et à l’abroger au besoin. Car elle est unique et ses bénéficiaires, encore inconnus, sont autres que les Sénégalais ».



Au Sénégalais, Y en a marre invite à se mobiliser pour l'échec de la loi d'amnistie de la même manière qu'ils se sont levée contre le coup d'Etat constitutionnel.