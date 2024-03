Vote de la loi sur l’amnistie : la position très ambiguë de Malick Gackou

Au moment où les députés s’apprêtent à voter le projet de loi portant amnistie générale sur les faits liés aux manifestations politiques couvrant la période allant de 2021 à 2024, El Hadji Malick Gackou affiche une position ambiguë. Le leader du Grand Parti approuve le vote du projet de loi d’amnistie si c’est pour la libération de Ousmane Sonko et de Diomaye, mais se dit contre le vote de la loi sur l'amnistie avec les crimes de sang.



« Je suis contre le vote de la loi sur l'amnistie avec les crimes de sang et je milite fortement pour le vote de la loi sur l'amnistie sans les crimes de sang », a dit le leader du Grand Parti.



Cependant, le candidat à l’élection présidentielle ajoute : « Si cette loi doit nécessairement conduire à la libération immédiate d'Ousmane Sonko, de Bassirou Diomaye Faye et de tous les prisonniers politiques nous devons la voter à Yewwi et en assumer toutes les responsabilités ».