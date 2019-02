Vote ethniciste au Sénégal : «il y a de quoi s’inquiéter» selon Khadim Bamba Dièye

L’élection présidentielle qui s’est tenue dimanche 24 février au Sénégal s’est bien déroulée dans l’ensemble. Mais, elle a révélé un facteur inquiétant si l’on n’y prend pas garde. En effet, de l’avis de Khadim Bamba Dièye, certains Sénégalais ont voté pour des candidats simplement parce qu’ils appartiennent à la même ethnie ou confrérie.



L’auteur du livre «Comment vote les Sénégalais ?» qui était l’invité de l’émission Rfm soir tire la sonnette d’alarme et prévient : «Il y a de quoi s’inquiéter parce que qu’il y ait un vote confrérique, un vote ethnique », a-t-il indiqué.



A l’en croire, si le vote régional est acceptable, choisir un candidat sur le seul critère de la confrérie, de la religion ou de l’ethnie est en contradiction avec la posture qui a prévalu depuis 1960 avec l’élection de Senghor comme premier président de la République du Sénégal.



Pour contrer cette nouvelle donne, M. Dièye invite «le prochain président de la République» à «lever les doutes et incarner l’espoir parce qu’aujourd’hui, c’est un problème que l’on doit régler et sérieusement».



Cette situation est constatée dans le Fouta où Macky Sall a obtenu un score à la soviétique, mais aussi dans le Sud du pays, notamment Ziguinchor, Bignona où les populations ont plébiscité Ousmane Sonko.