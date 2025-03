WNBA Draft 2025 : Khadija Faye déclare sa candidature

Khadija Faye qui réalise une belle saison avec son club Pittsburgh a déclaré hier, jeudi, sa candidature pour la WNBA Draft 2025.



« Je suis impatiente d'aborder ce nouveau chapitre et je déclare officiellement ma candidature pour la WNBA Draft 2025 », peut-on lire sur le message posté sur sa page Instagram. Une nouvelle qui va ravir certainement ses proches, fans et autres amateurs de la balle Orange.



Khadija Faye a été sélectionnée dans la first All-ACC Team, devenant ainsi la troisième "Panther" de l'histoire à intégrer le cercle, rejoignant Liatu King (2004) et Brianna Kiesel (2015).